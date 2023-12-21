العنف الأسري.. شاب يقتل شقيقه في مريس شمالي الضالع

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم شاب على قتل شقيقه إثر خلافات شخصية في إحدى بلدات محافظة الضالع (جنوبي اليمن).



وقال الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، في بيان، إن مواطنا يدعى (ع.م. مانع ـ 37 عاماً) أطلق النار على شقيقه (محمد ـ 22عاماً) طلقتين في البطن والفخذ تسببتا بوفاته.



وأوضح البيان أن الحادثة شهدتها منطقة المدرج بمديرية مريس شمالي الضالع، أمس الأول.



وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الجاني وأودعته الحجز رهن الإجراءات القانونية.



يأتي هذا في ظل تصاعد ضحايا وجرائم العنف الأسري في مختلف المحافظات اليمنية، وسط تحذيرات من خطورة هذه الجرائم التي تكشف عن واحدة من المآسي التي خلفتها الحرب المستمرة منذ تسع سنوات.

