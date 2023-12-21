أعلن تنفيذ 15 عملية قنص في أسبوع.. أبو عبيدة: على إسرائيل وقف العدوان إذا أرادت أسراها أحياء

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن على إسرائيل وقف عدوانها وتحقيق مطالب المقاومة الفلسطينية للإفراج عن أسراها في غزة.



وذكر أبو عبيدة في كلمة مسجلة بثتها قناة الجزيرة أن إسرائيل إذا أرادت أسراها أحياء، فليس أمامها خيار سوى وقف العدوان، مؤكدا أن "استمرار العدوان لا يسمح بإطلاق سراح الأسرى".



وأشار في كلمته القصيرة إلى أن هدف الاحتلال بالقضاء على المقاومة محكوم عليه بالفشل، موضحا أن "العدو التائه المأزوم لم يتعلم من تجارب التاريخ، ولا يزال يكرر حماقاته وأخطاءه التاريخية لأنه منفصل عن واقع شعبنا وجاهل بحضارته".



وتطرق أبو عبيدة لعمليات كتائب القسام خلال الأسبوع الأخير حيث نفذت أكثر من 15 عملية قنص ناجحة، كما بلغ عدد آليات الاحتلال التي استهدفتها منذ بدء العدوان البري 720 آلية.



وأشار إلى أن مقاتلي القسام يستهدفون "العدو بكافة محاور التوغل الصهيوني"، وأنهم "يستمرون في تدمير آلياته وإيقاع جنوده في شراك وكمائن قاتلة".



وكانت كتائب عز الدين القسام، أعلنت أنها قصفت اليوم الخميس تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة، كما أعلنت عن سلسلة من العمليات الجديدة ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة، مؤكدة أنها قتلت 17 جنديا إسرائيليا.



وفي وقت سابق اليوم، أكد مصدر قيادي في حركة "حماس"، أنه "حتى الآن لا يوجد أفق بشأن التوصل لاتفاق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية" حول صفقة تبادل جديدة، مشدداً على أنه لا تفاوض على هدنة جديدة، وفق ما نقلت عنه صحيفة "العربي الجديد".



ولفت إلى "جهوزية المقاومة واستعدادها الكامل لمواصلة المعركة في الميدان وإلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف العدو"، مشيرا عن وجود "خسائر ميدانية فادحة لم يعلن عنها جيش الاحتلال حتى الآن، وتحتفظ كتائب القسام بحقها في الإعلان عنها في الوقت المناسب".



وأوضح المصدر، أن "القسام هي من تحدد الموعد والتوقيت المناسب للإعلان عما تحت أيديها من منجزات موثقة، يخجل جيش الاحتلال الكشف عنها، ربما لأن ذلك سيضعه في أزمة كبيرة أمام مواطنيه".

المصدر : يمن شباب نت+ الجزيرة +العربي الجديد