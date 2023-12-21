مليشيا الحوثي تمنع تنفيذ أي أحكام قضائية ضد المؤسسات الحكومية في المناطق الخاضعة لها

المنامة - ياسر ابراهيم - وجّه القيادي في مليشيا الحوثي أحمد حامد المعين من قبل المليشيا مديرا لمكتب الرئاسة في صنعاء، رئيس ما يسمى بهيئة المظالم الحوثية، البنك المركزي في صنعاء بعدم حجز أرصدة أي مؤسسة حكومية صدر ضدها حكم قضائي من أي نوع.

وحسب وثيقة حصل عليها "يمن شباب نت"، فقد نص التوجيه الصادر من حامد باسم هيئة المظالم التابعة له، موجهة إلى البنك المركزي، على عدم تنفيذ أي حكم قضائي ضد المؤسسات الحكومية، يتعلق بالتنفيذ ضد الأرصدة النقدية لبعض المؤسسات الحكومية.

وتؤكد الوثيقة أن مهدي المشاط وجه بعدم تنفيذ أوامر القضاء الحوثي ضد مؤسسات الدولة فيما يتعلق بأرصدتها النقدية.

واشترط القيادي الحوثي تنفيذ أحكام القضاء بوقف ما وصفه بـ"العدوان" وتوفر الموارد المالية.

يأتي هذا في الوقت الذي يخوض فيه القيادي الحوثي أحمد حامد صراعات قضائية ضد عدد من منافسيه وذلك في اطار صراع الأجنحة الحوثية.

