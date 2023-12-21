شكرا لبحثكم عن خبر توضيح هام صادر عن اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..

طالعنا في الهيئة الإدارية لاتحاد المقاولين بمحافظة المهرة ما أورده مركز المهرة الإعلامي يوم امس الأربعاء تحت عنوان : (أكدوا اهتمام السلطة المحلية بصرف مستحقات المقاولين.. نيمر والجعفري يترأسان لقاء موسع بالمقاولين بمدينة الغيضة) وعليه نود توضيح مايلي:

1- ينفي اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة صلته باللقاء المشار إليه كما ينفي مشاركة أي من قيادات الاتحاد او ممثليه.

2- يؤكد اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة أن لقاء السلطة يندرج ضمن أساليب التمييز الذي تمارسه السلطة في تعاملها مع المقاولين وذلك بتكريس نهج المحسوبية والمنافع الشخصية حيث تعطي امتيازات خاصة لمجموعة دون أخرى بعيداً عن الأنظمة والقوانين.

3- يؤكد اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة تمسكه بمطالبه والدفاع عن حقوق منتسبيه بكل الطرق والوسائل ومواصلة التصدي للظلم والمحسوبية والتعسف الذي تمارسه السلطة في حقهم مهما كان الثمن.

4- يدعو اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة كافة أبناء المحافظة بمختلف قبائلهم ومكوناتهم للوقوف إلى جانب حقوق إخوانهم المقاولين ورفض النهج العدائي والاستفزازي الذي تمارسه السلطة المحلية بقيادة الأخ المحافظ والتي دأبت على نكث عهودها ونقض اتفاقاتها.

5- يعلن اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة موقفه ومساندته للأصوات المرتفعة رفضاً للفساد المستشري وانهيار منظومة الخدمات العامة في المحافظة واستئثار قيادات السلطة بالموارد المالية لبناء ثروة شخصية غير آبهين لمعاناة المواطنين.

والله ولي التوفيق،،،

صادر عن اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة

21/ ديسمبر/2023م