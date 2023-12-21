الأرصاد يحذر من موجة شديدة البرودة في المرتفعات الجبلية خلال الساعات القادمة

المنامة - ياسر ابراهيم - حذر المركز الوطني للأرصاد، الخميس، من تأثيرات الأجواء الباردة والجافة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في عدد من المحافظات اليمنية.

وقال المركز الوطني في نشرته التحذيرية اليومية، إن المرتفعات الجبلية ستشهد طقسا جافا وصحوا، بارد أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على محافظات (صعده، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء، واجزاء من اب والضالع).

وأضاف، أن ابرد سيكون نسبيا على مرتفعات (تعز، لحج، أبين، شبوه و حضرموت وغرب كلا من مأرب والجوف) مع احتمال تكون الشابورة المائية على أجزاء من مرتفعات (ابين ، لحج، تعز ، اب، ريمه، المحويت وحجه)، يتحول نهارا ما بين الصحو الى الغائم جزئيا نهارا.

وفي المناطق الساحلية، أوضح أنه من المتوقع أن تشهد أجواء غائمة جزئياً، مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المتاخمة لها، والرياح معتدلة تنشط احيانا على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن وتتراوح سرعتها ما بين (12 – 26 عقدة) تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وفي المناطق الصحراوية قال المركز، بأنها ستشهد طقس صحو وجاف بارد نسبياً اثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

ونبه المركز، مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج في الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن وأرخبيل سقطرى.