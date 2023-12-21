عدن.. وزير الدفاع يتفقد الكلية الحربية وكلية القيادة والأركان ويؤكد أنهما مصنع القادة والأبطال

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، الخميس، أن الكلية والحربية والقيادة والأركان مصنع القادة والأبطال الذين يراهن عليهم الوطن والشعب في مواجهة كل التحديات والتصدي لكل محاولات إقلاق السكينة العامة.

جاء ذلك خلال تفقده، الكلية الحربية، وكلية القيادة والأركان في الأكاديمية العسكرية العليا، في العاصمة المؤقتة عدن، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

واطلع الداعري، على سير العملية التعليمية والأكاديمية، مشيدا بالدور المشهود والأداء الأكاديمي والاحترافي العالي لهذين الصرحين العسكريين الكبيرين اللذين يمثلان رافدا رئيسيا لتخريج الكفاءات والقيادات العسكرية.

وأكد، أن رهان الشعب اليمني كبير على هذه المؤسسات والأكاديميات العسكرية الرمزية والعريقة، حاثا منتسبيها على الاستفادة من المعارف والعلوم العسكرية والبرامج التأهيلية والتدريبية.

وجدد وزير الدفاع التأكيد على على تذليل كافة الصعوبات، في سبيل الارتقاء بالمؤسسة الدفاعية، وبناء جيش احترافي ومؤهل.