صنعاء.. مليشيا الحوثي تحول مسجد الشيخ "أحمد ياسين" إلى ملكية خاصة 

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر محلية في العاصمة صنعاء، إن مليشيا الحوثي بدأت خطة لنهب مسجد الشيخ أحمد ياسين وتحويله إلى ملكية خاصة لأحد عناصرها.

وبحسب المصادر بدأت المليشيا خطة للسيطرة على مسجد الشيخ أحمد ياسين في حي الأعناب بشارع الستين بصنعاء، وتريد هدمه وتحويل أرضيته إلى ملكية خاصة لأحد عناصرها.

وبُني مسجد الشيخ أحمد ياسين قبل عقدين، وسمي على اسم مؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس، وبني في سنة استشهاده في 2004.

وقالت المصادر، إن مليشيا الحوثي تتذرع بأن محراب المسجد، أقيم على أرض خاصة، ويريد صاحبها الآن هدم المحراب، وتحويل المسجد إلى ساحة له، تعويضا على السنوات الفائتة. ومن المتوقع بناء مبنى جديد لقادة المليشيا في الأيام المقبلة.

يأتي الهجوم الحوثي على كل ما له علاقة بفلسطين في الوقت الذي تنفذ فيه المليشيا هجمات بحرية خدمة لإيران في البحر الأحمر باسم غزة.

وكانت مليشيا الحوثي قد نهبت في وقت سابق منزل ياسر عرفات، ومؤسسة القدس الدولية وجمعية الأقصى.