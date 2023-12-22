شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة ربانية .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم مع العسل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم مع العسل

تتعدد فوائد تناول بذور السمسم مع العسل، الصحية للجسم، منها تعزيز صحة القلب وخفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار، ومحاربة الالتهابات، وسرعة التئام الجروح والتشافي من الحروق.

ومن أبرز هذه الفوائد، وفقا لـ "ويب طب"، الآتى:

1. فوائد السمسم الصحية

توفير الألياف الغذائية يُعد السمسم مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية، حيث أن ثلاث ملاعق كبيرة منه توفر لك 3.5 غرام من الألياف، وهي ما يقارب 12% من الحصة اليومية الموصى بها.

وتتضح أهميتها في تعزيز عمل الجهاز الهضمي.

خفض مستوى الكولسترول والدهون الثلاثية

وجدت بعض الدراسات العلمية المختلفة أن تناول بذور السمسم بانتظام من شأنه أن يساعد في خفض مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية المرتفعة في الجسم، الأمر الذي يعود بدوره بالفائدة على صحة القلب.

توفير البروتين النباتي

يُعد السمسم مصدرًا جيدًا للبروتين النباتي، حيث تحتوي الثلاث ملاعق الكبيرة على خمس غرامات من البروتين.

خفض ضغط الدم المرتفع تساعد حبوب السمسم في خفض مستوى ضغط الدم المرتفع، وذلك بسبب احتوائها على مستويات مرتفعة من المغنيسيوم.

بالإضافة إلى ذلك تساعد مكونات السمسم المختلفة، مثل: فيتامين هـ في التقليل من تراكم الصفائح في الأوعية الدموية، الأمر الذي يعد مهمًا في الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي.

تعزيز صحة العظام

يحتوي السمسم على مكونات مهمة لصحة العظام والتي تساعد في تعزيزه، حيث أن الثلاث ملاعق الكبيرة من السمسم غير المقشر توفر لك العناصر المهمة لصحة العظام، مثل: الكالسيوم، والمغنيسيوم، والمنغنيز، والزنك.

فوائد السمسم الأخرى يشمل تناول السمسم على فوائد صحية أخرى تتلخص في ما يأتي:

خفض خطر الإصابة بالالتهابات.

توفير مجموعة فيتامين ب للجسم.

تعزيز عملية تكوين الخلايا.

إدارة مستويات السكر في الدم. تعزيز عمل الجهاز المناعي.

2. فوائد العسل الصحية

المساعدة في تسريع عملية التئام الجروح والشفاء من الحروق.

التقليل من فترة الإصابة بالإسهال.

الحماية من الإصابة بارتجاع المريء.

الوقاية من الإصابة بالالتهابات.

التقليل من أعراض نزلة البرد.

غني بمضادات الأكسدة.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

خفض مستويات الدهون الثلاثية.

المساعدة في عملية فقدان الوزن.