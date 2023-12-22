اليمن.. مقتل وإصابة 33 مواطنا في عدة محافظات يمنية جراء الرصاص الراجع في احتفالات فوز منتخب الناشئين

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت مليشيا الحوثي مقتل وإصابة 33 شخصاً في مناطق سيطرتها جراء الرصاص الراجع المصاحب للاحتفالات الشعبية بفوز منتخبنا الوطني للناشئين بكأس غرب آسيا، مساء الأربعاء.



وقالت المليشيا في بيان أمني نشرته وسائل إعلامها، إن امرأة قتلت، وأصيب 32 مواطنا آخرين، بالرصاص الراجع، في احتفالات الفوز بكأس غرب آسيا للناشئين.



وأشارت إلى أن 13 من المصابين إصابتهم بالغة، ثلاثة منهم في حالة موت سريري.



في الأثناء قالت مصادر محلية، إن طفلا يُدعى (عبدالحق علي علي هادي) قتل برصاص راجع في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن)، جراء الاحتفالات، وهي الحادثة التي تتضمنها الإحصائية الحوثية التي تقول مصادر محلية وناشطون أنها أقل بكثير من الواقع.



في المقابل لم تعلن الداخلية اليمنية ضحايا الاحتفالات في مناطق سيطرتها حتى الآن، حيث تشير المصادر المتطابقة إلى حادثة وفاة في شبوة وعشرات الإصابات في مختلف المحافظات المحررة.



يشار إلى أن كل المدن اليمنية شهدت مساء الأربعاء وحتى الساعات الأولى من فجر الخميس، احتفالات واسعة بعد فوز منتخبنا الوطني للناشئين ببطولة غرب آسيا على حساب نظيره السعودي، وخلال الاحتفالات أطلق المواطنون وبشكل مكثف وعشوائي الرصاص الحي تعبيراً عن الفرحة رغم تحذيرات السلطات من تداعيات ذلك على سلامة المواطنين.

