شبوة.. مجهولون يلقون بقنبلة على منزل المتحدث باسم أسرة الشهيد الباني

المنامة - ياسر ابراهيم - ألقى مجهولون اللية الماضية، قنبلة على منزل المتحدث باسم أسرة الشهيد عبدالله الباني الذي قتل برصاص مسلحين من قوات دفاع شبوة صبيحة عيد الفطر المبارك الماضي.



وقالت مصادر محلية، إن مجهولين ألقوا مساء أمس قنبلة على منزل الدكتور محمد شوبان المتحدث باسم أسرة الشهيد الباني، في مديرية بيحان، غربي شبوة، ولاذوا بالفرار.



يأتي ذلك أقل من شهر من اختطاف ثلاثة من أفراد أسرة الشهيد الباني على خلفية مطالبتهم بتسريع عملية محاكمة قتلة الشهيد الباني وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر من توقفها وسط مخاوف من تصفية القضية.



والشيخ عبدالله الباني، الذي كان يشغل مدير مكتب الصحة في بيحان وقيادي في حزب الإصلاح، اغتيل صبيحة عيد الفطر21 ابريل الماضي، على يد عناصر من ما يسمى قوات دفاع شبوة التابعة للمحافظ عوض بن الوزير، المدعومة إماراتيا، بعد انتهائه من صلاة وخطبتي العيد.



وكانت محكمة عتق الإبتدائية بمحافظة شبوة، قد عقدت عدة جلسات في أغسطس وسبتمبر 2023، لمحاكمة قتلة الشهيد الباني، بعد الإعلان عن القبض على ثمانية عناصر من قوات دفاع شبوة، من المتهمين في الحادثة، قبل أن تتوقف الجلسات دون معرفة الأسباب.

