ناطق الجيش ينفي وجود أي حسابات له على منصات التواصل الاجتماعي

المنامة - ياسر ابراهيم - نفى الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، وجود أي حسابات له على منصات التواصل الاجتماعي، كما نفى تصريحات منسوبة إليه في تلك الصفحات المزورة.

وقال مجلي في تصريح لموقع "سبتمبر نت" الناطق باسم القوات المسلحة، إن "وجود صفحات مزورة باسمه في منصات التواصل الاجتماعي، امتداداً لمسيرة الكذب والتدليس التي يقوم بها تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية ضمن محاولات النيل من قواتنا المسلحة ومواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية تجاه اليمن والقضايا العربية".

ودعا العميد مجلي وسائل الإعلام والصحفيين والناشطين الى "عدم التعامل مع ما تنشره الحسابات المزيفة التي تنتحل أسماء وصفات القيادات العسكرية وتتعمد نشر الإساءات والدعايات المفضوحة التي تقف وراءها جماعة الحوثي الإرهابية"، كما عبر عن شكره "لوسائل الإعلام والكتاب والنشطاء الذين تجاهلوا الصفحة المزيفة وأظهروا تلك الصفحة بأنها من دسائس المليشيات لتشويه القيادات السياسية والعسكرية".

وحسب ما ذكره الناطق باسم الجيش فإن" تلك الإشاعات والتزوير لن تثنيهم عن مواصلة مواجهة انتهاكات وجرائم تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية ولن تزيد القيادة السياسية والعسكرية إلا قوّة وإصراراً في مواصلة المعركة الوطنية لاستعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن".