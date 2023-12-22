تعز.. إصابة طفلتين برصاص قناصة مليشيا الحوثي في منطقة الشقب 

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيبت طفلتان، مساء الجمعة، برصاص قناصة مليشيا الحوثي الإرهابية، في منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم، جنوب شرق مدينة تعز.

وقالت مصادر محلية، إن الطفلتين "نظيرة علي أحمد عبدالله" 16 عاما و"لآلي مهيوب علي احمد" 9سنوات أصيبتا برصاص قناصة مليشيا الحوثي المتمركز في تبة الصالحين شرق منطقة الشقب.

وأضاف المصدر، بأن القناص استهدف الطفلتين بجانب منزلهن بحي نَجدْ المراقب بالشقب وتسبب باصابة الطفلة "نظيرة" بطلق ناري نافذ في الخاصرة فيما أصيبت الطفلة "لآلي" باصابات متعددة في الرأس.

وبحسب احصائيات سابقة فقد بلغ عدد ضحايا القنص في منطقة الشقب إلى (241) حالة ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال.