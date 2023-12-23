اليمن.. مليشيا الحوثي تشرع في حملة جباية جديدة باسم الكهرباء

المنامة - ياسر ابراهيم - شرعت مليشيا الحوثي في تنفيذ حملة جبايات قسرية على السكان في العاصمة صنعاء وباقي مناطق سيطرتها لصالح قياداتها.



وأظهرت وثيقة حصل "يمن شباب نت" على نسخة منها، أن المؤسسة العامة للكهرباء في صنعاء أعلنت عن خطة لبدء تحصيل مديونيات سابقة على المشتركين تعود لفترة ما قبل سقوط الجمهورية وصنعاء بيد المليشيا.



وبحسب الوثيقة فقد وجه منتحل صفة مدير المؤسسة مشعل الريفي، جميع مناطق المؤسسة بتحصيل قيمة الفواتير لكل دورة نقدا وكاملة، بالإضافة إلى جدولة الديون السابقة على ملايين المشتركين والبدء بانتزاعها من هذا الشهر.



وزعمت المليشيا أن القرار بتحصيل الديون ـ في ظل قطع المرتبات وارتفاع الضرائب والجمارك والزكاة والأوقاف والإتاوات الأخرى ومضايقة القطاع الخاص ـ، يهدف لتحسين الخدمة.



جدير بالذكر أن مليشيا الحوثي حولت محطات المؤسسة العامة للكهرباء إلى محطات تجارية خاصة بأسعار السوق السوداء، وتستفيد منها مليارات الريالات، لصالح قيادات المليشيا.



