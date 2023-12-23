البيضاء..مقتل طفل وإصابة آخر جراء العبث بالسلاح

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل طفل وأصيب آخر عن طريق الخطأ، نتيجة العبث بسلاح ناري في إحدى بلدات محافظة البيضاء (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن طفلاً يُدعى (كمال جمال ناصر برمان) قتل بطلقات نارية، وأصيب طفل آخر من أسرة "الكلالي" أثناء ماكان طفل آخر يعبث بسلاح ناري كان بحوزته.



وأضافت المصادر أن الحادثة وقعت في قرية الجهدعة بمديرية الرياشية في محافظة البيضاء، أمس الجمعة.



وخلال الأعوام الأخيرة تزايدت حوادث العبث بالسلاح متسببة بمقتل وإصابة العشرات وسط تحذيرات من خطورة هذه الجرائم التي تكشف عن واحدة من المآسي التي خلفتها الحرب المستمرة منذ تسع سنوات.

