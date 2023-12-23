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يزيد بن سلمان - شبوة - الجهاز المركزي للإحصاء يدشن دورة تدريبية لموظفي قطاع الإحصاءات السكانية والاجتماعية

المكتب الإعلامي للجهاز المركزي للإحصاء

دشنت اليوم بديوان الجهاز المركزي للإحصاء في العاصمة عدن دورة تدريبية لموظفي قطاع الإحصاءات السكانية والاجتماعية في تحديث الاسقاطات السكانية بناءً على نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS6 وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وبالتنسيق مع المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية ، والتي يقدمها خبير التعدادات والإحصاءات الديموغرافية في العراق أ. سمير خضير هادي القيسي.

وفي تدشين برنامج الدورة القت رئيس الجهاز المركزي للاحصاء الدكتورة صفاء عبدالله معطي كلمة شكرت فيها صندوق الأمم المتحدة للسكان الداعم الأول للجهاز في بناء قدراته / كما ثمنت التعاون الكبير من قبل مدير عام المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية أ.د هادي السعيدي ، وشكرت أيضا أ. سمير على تدريبه للموظفين .

وتحدثت للحضور موضحة لهم أن إقامة الدورة يأتي في سبيل بناء قدراتهم، وانهم سيخضعون للتقييم، متمنية لهم الاستفادة من مواضيع الدورة والحضور من أجل تحقيق الأهداف المرجوة حيث أنه سيقع على عاتقهم لاحقا تدريب موظفي فروع الجهاز في المحافظات . وتمنت للجميع التوفيق . وأوضحت أن هناك العديد من الدورات التدريبية التي سيتم فيها التنسيق مع أ.د. هادي السعيدي لبناء قدرات موظفي الجهاز في المجالات المختلفة .

و القى أ.د. هادي السعيدي كلمه أوضح فيها أهمية تحديث الاسقاطات من المسوح الاسرية في ظل عدم اجراء تعداد سكاني لفترة طويله الى أن يتم اجراء تعداد جديد. واثنى على التنسيق القائم بين المعهد والجهاز للوصول الى بناء قدرات موظفي ديوان الجهاز المركزي للإحصاء . وتمنى للجميع التوفيق.