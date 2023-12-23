كشفت عن استخدام قنابل تزن 2000 رطل.. صحيفة أميركية: إسرائيل شنت على غزة واحدة من أكثر الحروب تدميراً في القرن الحالي

قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، إن الأدلة تشير إلى أن الأضرار التي لحقت بغزة فاقت الصراعات الأخيرة الأخرى. حيث أسقطت إسرائيل بعض أكبر القنابل المستخدمة اليوم بالقرب من المستشفيات.



وأشارت الصحيفة في تقرير لها ترجمه "يمن شباب نت"، إلى أنها قامت بتحليل صور الأقمار الصناعية وبيانات الغارات الجوية وتقييمات الأمم المتحدة للأضرار، وأجرت مقابلات مع أكثر من 20 من عمال الإغاثة ومقدمي الرعاية الصحية وخبراء في الذخائر والحرب الجوية.



تظهر الأدلة أن إسرائيل نفذت حربها في غزة بوتيرة ومستوى من الدمار من المرجح أن يتجاوز أي صراع حديث، حيث دمرت المزيد من المباني، في وقت أقل بكثير، مما تم تدميره خلال معركة النظام السوري في حلب من عام 2013 إلى عام 2016 والحملة التي قادتها الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل بالعراق والرقة بسوريا في عام 2017.



ووجدت الصحيفة أيضًا أن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية متكررة وواسعة النطاق بالقرب من المستشفيات، التي من المفترض أن تتلقى حماية خاصة بموجب قوانين الحرب .



وكشفت صور الأقمار الصناعية التي استعرضها مراسلو صحيفة واشنطن بوست عن عشرات الحفر الواضحة بالقرب من 17 من أصل 28 مستشفى في شمال غزة، حيث كان القصف والقتال على أشده خلال الشهرين الأولين من الحرب، بما في ذلك 10 حفر تشير إلى استخدام قنابل تزن 2000 رطل بشكل منتظم.



ولتقييم الدمار في غزة، استخدمت الصحيفة بيانات من مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، أو UNOSAT، الذي يحلل صور الأقمار الصناعية من مناطق النزاع لتحديد عدد المباني، ومعظمها من المباني، التي تضررت ودُمرت.



وللمقارنة مع غزة، فحصت الصحيفة بيانات الأضرار التي نجمت عن حملة الحكومة الروسية والسورية في حلب من عام 2013 إلى عام 2016، ومن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي قصف بشدة مدن الموصل في العراق. والرقة في سوريا في عام 2017.



وقال مايكل لينك، الذي شغل منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية من عام 2016 إلى عام 2016: "يبدو أن حجم القتلى المدنيين الفلسطينيين في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن هو أعلى معدل للضحايا المدنيين في القرن الحادي والعشرين 2022."



وفي ما يزيد قليلا عن شهرين، أطلقت القوات الجوية الإسرائيلية أكثر من 29 ألف ذخيرة جو-أرض، 40 إلى 45 بالمائة منها كانت غير موجهة، وفقا لتقييم حديث صادر عن مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية.



وكان معدل القصف أعلى بنحو مرتين ونصف من ذروة جهود التحالف الذي قادته الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، والذي أطلق في ذروته 5075 ذخيرة جو-أرض عبر كل من العراق وسوريا في شهر واحد. وفقًا لبيانات منظمة Airwars.



ومع استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية، أظهرت صور الأقمار الصناعية التي استعرضتها صحيفة "واشنطن بوست" كيف دمرت الضربات العنيفة حول مستشفيات غزة أحياء بأكملها، ودمرت البنية التحتية وشردت المدنيين، مما جعل في كثير من الأحيان من المستحيل على المستشفيات أن تعمل.



ولتقييم حجم الدمار حول المستشفيات، قامت الصحيفة بتحليل بيانات مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية في المناطق التي تقع على بعد 180 متراً – وهي المسافة التي يمكن لأصغر القنابل شائعة الاستخدام، والتي تزن 250 رطلاً، أن تسبب أضراراً كافية لجعل المبنى غير صالح للسكن، وأكبرها تزن 2000 رطل. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف هيكل لا يمكن إصلاحه، وفقًا لتقرير صادر عن خدمات أبحاث التسليح بتكليف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



وأظهرت البيانات أن القصف الإسرائيلي وغيره من أعمال القتال قد ألحق أضراراً بالمباني في نطاق 180 متراً في جميع مستشفيات شمال غزة البالغ عددها 28 مستشفى.



وفي شمال غزة، أظهرت الأدلة المرئية وغيرها من الروايات كيف أطلقت القوات الإسرائيلية النار على المستشفيات وقصفتها وحاصرتها وداهمتها.



وفي مدينة غزة، دمرت الغارات الإسرائيلية جزءًا كبيرًا من الحي المحيط بمستشفى القدس، الذي تديره جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. واشتبكت القوات الإسرائيلية التي كانت تتقدم نحو وسط المدينة مع حماس في المنطقة المجاورة، وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تأثير الضربات العنيفة القريبة. وفي 12 نوفمبر، توقف المستشفى عن العمل.



وقال ليو كان، رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود إلى فلسطين: "ما نشهده هو حملة تم التخطيط لها، لقد كانت خطة بالتأكيد لإغلاق جميع المستشفيات في الشمال".



وكشفت صور الأقمار الصناعية التي استعرضتها الصحيفة عن أدلة أخرى حول كيفية تعرض المستشفيات للهجوم: حفر كبيرة قريبة من المستشفيات، يحمل الكثير منها خصائص القنابل الكبيرة التي يتم إسقاطها جواً.



وقامت صحيفة "واشنطن بوست" بمراجعة ما يقرب من 100 صورة التقطتها الأقمار الصناعية في الفترة ما بين 8 أكتوبر/تشرين الأول و10 ديسمبر/كانون الأول، ووجدت حوالي ثلاثين حفرة واضحة على مسافة 180 متراً من 17 مستشفى من أصل 28 مستشفى في شمال غزة.



وبناءً على طلب الصحيفة، قام خمسة محللين لصور الأقمار الصناعية بمراجعة صور كل حفرة كبيرة بما يكفي للإشارة إلى استخدام قنبلة تزن 2000 رطل أو أكثر.



وبينما تمثل النتائج التي توصلت إليها صحيفة واشنطن بوست إحصاءً أقل من العدد الفعلي للقنابل التي تم إسقاطها بالقرب من مستشفيات غزة، فإن الصور تظهر أنه لم يتم ترك أي مستشفى في الشمال دون مساس.



وشوهدت الحفر الكبيرة بالقرب من ثمانية مستشفيات، أي أكثر من ربع مستشفيات شمال غزة. حيث القنابل ذات الفئات الأكبر حجمًا لها نطاق انفجار أكبر ومن المرجح أن تسبب أضرارًا جسيمة يمكن أن تجعل حتى الهياكل جيدة البناء مثل المستشفيات خارج الخدمة بشكل دائم.



في مستشفيين، على سبيل المثال، حددت صحيفة واشنطن بوست حفرًا كبيرة تشير إلى استخدام قنابل تزن 2000 رطل على مسافة 90 مترًا، وهي المسافة التي يمكن لقنبلة بهذا الحجم أن تدمر المباني بالكامل داخل نصف قطر الانفجار.



وفي مستشفى العودة، وهو مركز الولادة الرئيسي في شمال غزة، وجدت حفرة في الطريق على بعد حوالي 90 متراً من أرض المستشفى، مما يشير إلى استخدام قنبلة تزن 2000 رطل في نوفمبر/تشرين الثاني.



كذلك في مستشفى الكرامة، شمال مدينة غزة، ظهرت حفرتان في صور الأقمار الصناعية يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول، مما يشير إلى استخدام قنابل تزن 2000 رطل. وكان المستشفى ضمن دائرة نصف قطرها 90 مترًا من انفجار الذخيرتين. وقد اضطر إلى الإغلاق في 17 أكتوبر.



وقال مسؤولون في منظمات إنسانية ومنظمات رعاية صحية يتمتعون بخبرة طويلة في مناطق الصراع الرئيسية إن الحرب التي شنتها إسرائيل في غزة كانت الأكثر تدميراً من تلك التي شهدوها.



وتشير البيانات الأولية التي قدمتها منظمة Airwars إلى الصحيفة إلى أن الضربات الجوية في غزة تسببت في مقتل مدنيين بمعدل ضعف معدل الحملة التي قادتها الولايات المتحدة في الرقة.



وقالت إميلي تريب، مديرة شركة Airwars، إن البيانات التي قدمتها للصحيفة تمثل "جزءًا صغيرًا فقط" من الضربات التي كانوا يبحثون عنها حاليًا في غزة، والتي بلغ متوسطها حوالي 200 غارة أسبوعيًا.



وأضافت إنه خلال السنوات العشر التي عملت فيها منظمة Airwars، لم تقم المجموعة بتوثيق أكثر من حوالي 250 ضربة جوية تسفر عن سقوط ضحايا مدنيين شهريًا في أي صراع.



وقالت آني شيل، مديرة المناصرة في مركز المدنيين في الصراعات الأمريكي "لا تخطئوا، فالعمليات الأمريكية في العراق وسوريا، وخاصة في المدن المكتظة بالسكان مثل الموصل والرقة، تسببت في أضرار مدمرة للمدنيين ودمار".



وأضافت، "لكن ما نشهده في غزة، من مستوى الموت والدمار في هذه الفترة القصيرة نسبيا، مذهل تماما بالمقارنة. إذ لا يوجد مكان آمن للمدنيين".



وأشار العديد من العاملين في المجال الإنساني الذين أجرت صحيفة "واشنطن بوست" مقابلات معهم إلى أن الحملة الإسرائيلية في غزة، وتدميرها للمستشفيات والمنازل، من المرجح أن تخلق معاناة إضافية، مثل الجوع، ونقص المأوى، وانتشار الأمراض المعدية، التي يمكن أن تقتل في نهاية المطاف عددًا أكبر من الناس مقارنة بالعام الماضي. القنابل والقتال.