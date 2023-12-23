عدن.. نفاد الوقود يخرج 70 بالمائة من محطات توليد الكهرباء عن الخدمة 

المنامة - ياسر ابراهيم - حذرت المؤسسة العامة للكهرباء بعدن، اليوم السبت، من توقف محطات التوليد العاملة بمادة الديزل عن الخدمة، بعد قرب نفاد وقود محطات التوليد في المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأكدت كهرباء عدن في بيان لها، أنها بذلت طيلة الفترة الماضية جهودا من "خلال خفض التوليد لتقليل استهلاك الوقود مع تراجع الاحمال جراء دخول فصل الشتاء، على أمل أن يتم توفير كميات من وقود المحطات تسهم باستقرار الخدمة خلال الفترة القادمة، الا وأنه للأسف لم يتم ذلك وباتت غالبية محطات الكهرباء مهددة بالتوقف".

ودعت المؤسسة العامة للكهرباء، كافة الجهات المعنية بالإسراع بتأمين كمية من الوقود للحفاظ على الاستقرار النسبي للخدمة وعدم توقف أكثر من 70‎%‎ من محطات التوليد.

وناشدت المؤسسة، مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة بالتدخل العاجل لتوفير وقود محطات الكهرباء لتفادي توقف محطات التوليد العاملة بمادة الديزل عن الخدمة.