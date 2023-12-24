اليمن.. إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخائر لمليشيا الحوثي على متن قارب قُبالة سواحل المخا

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت القوات الحكومية، إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخائر إلى مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً على متن قارب، قبالة سواحل المخا (غربي اليمن).



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عن الإعلام العسكري للقوات المشتركة، السبت، القول "أن خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر تلقت معلومات من شُعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية، عن أسلحة وذخائر مهربة لمليشيا الحوثي عرض البحر الأحمر، وسرعان ما تم التحرك والتعامل معها".



وأوضح أن خفر السواحل في مركز المخا كثفت دورياتها البحرية والساحلية وتمكنت من الوصول إلى الهدف حيث تم ضبط زورقين خشبيين (جلبتين)، وعلى متن أحدهما أسلحة وذخائر.



وبين الفينة والأخرى تعلن القوات الحكومية ضبط أسلحة وذخائر وأجهزة عسكرية مهربة كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية التي تتلقى الدعم العسكري من النظام إيران عبر طرق تهريب بحرية وفق تقارير أممية.

