المحويت..وفاة سائق شاحنة نقل غاز وإصابة مرافقه في حادثة سقوط في طريق استحدثه الحوثيون للناقلات

توفي سائق شاحنة وأصيب مرافقه في حادثة سقوط شاحنتهم من منحدر جبلي في خط استحدثته مليشيا الحوثي بمحافظة المحويت (شمالي اليمن).



وقالت مصادر عاملة في قطاع النقل، إن سائق شاحنة نقل "غاز" توفي وأصيب مرافقه بإصابات خطيرة نقل على إثرها إلى العناية المركزة في حادثة سقوط لشاحنته في منطقة الطويلة بالمحويت.



وأضافت أن الشاحنة كانت في الطريق الرابط بين الحديدة والمحويت ومنها إلى صنعاء وهو الطريق الذي استحدثه الحوثيون لحركة الناقلات بديلاً لخط صنعاء ـ الحديدة الذي أوقفته منذ أكتوبر الماضي.



وتأتي الحادثة بعد أيام من وفاة سائق ومرافقه في حادثة مماثلة في نقيل باسلامة بمحافظة ذمار.



وازدادت الحوادث المرورية لسائقي الشاحنات مخلفة ضحايا بشرية وخسائر مادية كبيرة، وذلك بعد أن قطعت مليشيا الحوثي خط صنعاء الحديدة في أكتوبر الماضي ومعظم الخطوط الرئيسية بين المحافظات.

