"أبو عبيدة" يكشف عن خسائر فادحة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ4 أيام الماضية

المنامة - ياسر ابراهيم - قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إنهم تمكنوا خلال الـ 4 أيام الماضية من تدمير 35 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وقتل 48 جندياً صهيونيًا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.



وأضاف المتحدث العسكري في بيان، أنهم نفذوا 24 مهمة عسكرية تم فيها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لها.



وتابع: "قمنا بتفخيخ نفقين في وحدة "يهلوم" وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لـ 6 عمليات قنص استهدفت جنود العدو".



وأشار أبوعبيدة، إلى أن مجاهدي القسام دكوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية.

قصف قوة متحصنة



في سياق متصل، بثت قناة الجزيرة مشاهد جديدة للاشتباكات الضارية بين كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وجيش الاحتلال في محاور القتال شمالي قطاع غزة.



وتضمنت المشاهد استهداف قوة إسرائيلية متحصنة بأحد المنازل بصاروخ موجه من نوع كورنيت، وقنص قوة أخرى خلال محاولتها إجلاء القتلى والجرحى بمنطقة البركة شمال غربي بيت لاهيا.



كما شملت استهداف قوة إسرائيلية متحصنة بأحد المنازل أثناء تجهيزه للتفجير ببلدة بيت حانون، والعتاد الذي غنمه مقاتلو القسام من القوة، علاوة على مشاهد قنص لأحد الجنود وتوثيق آثار دمائه بعد انسحاب الاحتلال من المكان.



ودأبت كتائب القسام منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" على بث مشاهد ولقطات تظهر استهداف قوات وآليات إسرائيلية بقذائف مضادة للدروع والأفراد في مختلف محاور القتال بقطاع غزة، إضافة للكمائن المحكمة خلف خطوط جيش الاحتلال.



أقسى أيام الحرب



وفي وقت سابق مساء اليوم اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط في معارك بشمال غزة ما يرفع عدد قتلاه إلى 15 خلال 24 ساعة.



وكانت القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن جيش الاحتلال وصفه نهاية الأسبوع الأخير بأنها الأقسى منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد مقتل 14 جنديا وضابطا وإصابة 44 آخرين، 10 منهم في حالة خطرة، وذلك في آخر أيام الأسبوع.



واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد بأن إسرائيل "تدفع ثمنا باهظا" في الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة "ندفع ثمنا باهظا جدا في الحرب لكن ليس أمامنا خيار سوى مواصلة القتال".



ووصفت وكالة أسوشيتد برس، في تقرير لها اليوم، إعلان جيش الاحتلال مقتل هؤلاء الجنود في غزة بأنه واحد من أعنف أيام المعارك منذ بدء إسرائيل هجومها البري على القطاع نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وأشارت إلى أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما زالت قادرة على خوض القتال رغم الحرب الوحشية المستمرة منذ أسابيع.



ويرتفع بذلك مجمل قتلى الجيش الإسرائيلي منذ عملية طوفان الأقصى والحرب على غزة إلى 487 جنديا وضابطا، بينهم 160 قتلوا منذ بدء العملية البرية.



المصدر: يمن شباب نت+ الجزيرة