مأرب.. العرادة يناقش مع شخصيات اجتماعية أوضاع المحافظة ودعم قرارات الحكومة

المنامة - ياسر ابراهيم - ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، مع عدد من المشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية والعلماء بمديرية مأرب الوادي الوضع العام ومتطلبات المرحلة في ضوء التحديات الماثلة والمتوقعة على مختلف الأصعدة.

ووضع العرادة الحضور أمام التوجيهات الرئاسية والقرارات الحكومية المتعلقة بالزيادة السعرية لمادة البنزين بالمحافظة في إطار منظومة الإصلاحات الاقتصادية وإصلاح المالية العامة للدولة.

وشدد عضو مجلس القيادة على أهمية وقوف أبناء المحافظة صفاً واحداً كما هو معهود منهم إلى جانب الدولة والحكومة الشرعية والتفافهم حولها لدعم قراراتها وجهودها للحفاظ على السكينة العامة وترسيخ الأمن والاستقرار .

مؤكداً أهمية تضافر جهود كافة مكونات المجتمع من شخصيات اجتماعية وعلماء وأحزاب وتنظيمات سياسية ، لتعزيز وحدة الصف، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية ، وتغليب المصلحة الوطنية، والابتعاد عن المهاترات والمناكفات وكافة الأعمال التي لا تخدم سوى مليشيات الحوثي الإرهابية التي تتربص بالمحافظة وتسعى إلى زرع الفُرقة بينهم وإثارة الخلافات والصراعات داخل المجتمع.

وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بالموقف الإيجابي والواعي لأبناء المحافظة وسكانها وكافة المكونات الرسمية والسياسية والشعبية بمحافظة مأرب في تجاوز التحديات ، وتعزيز التكامل الرسمي والشعبي لتحقيق أهداف المعركة الوطنية وتثبيت دعائم التنمية والسلم الاجتماعي بالمحافظة.

منوهاً إلى أن السلطة المحلية تحرص دائماً على مراعاة خصوصية المحافظة ووضعها الاستثنائي، وتبذل كل ما بوسعها لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتوفير المتطلبات الخدمية والتنموية من تعليم وصحة وكهرباء وغيرها لتخفيف العبء على المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية والأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

من جهته، قال رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، إن تثبيت الأمن والاستقرار أولوية قصوى في هذه المرحلة، وعلى قبائل مأرب وسكانها مساندة المؤسسة الأمنية والعسكرية للحد من الظواهر السلبية ومواجهة الأعمال التخريبية وردع المخربين الذين يسعون لخدمة العدو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويلهثون وراء أطماع شخصية.

وثمن الفريق بن عزيز، التضحيات العظيمة التي يقدمها أبناء مأرب ومعهم كل شرفاء اليمن في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية الثورة والجمهورية والحفاظ على المكتسبات الوطنية.

وكان عدد من مشائخ محافظة مأرب قد قاموا بعمل اعتصام رفضا لقرارات الحكومية رفع أسعار المشتقات النفطية في المحافظة من 3500 ريال للدبة 20 لتر إلى 8500 ريال.