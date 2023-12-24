تعز.. نقابة المعلمين تنظم ندوة حول "مخاطر الإيدلوجيا الحوثية على الأمن والاستقرار"

المنامة - ياسر ابراهيم - نظمت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز، الأحد، ندوة حوارية بعنوان "مخاطر الإيدلوجيا الحوثية على الأمن والاستقرار من وجهة نظر فريق الخبراء".

الندوة قدمها رئيس نقابة المعلمين بتعز، عبدالعزيز سلطان، وأمين عام نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز، الدكتور عبدالوهاب العوج، وأستاذ مادة التاريخ بالجامعة الددكتور سعيد اسكندر.

وتناول الأستاذ عبدالعزيز سلطان في ورقته قراءة استقرائية لتقرير فريق الخبراء المعني باليمن والذي قدم إلى لجنة مجلس الأمن في ديسمبر/ كانون أول الجاري.

فيما أكد الدكتور عبدالوهاب العوج في ورقته حول الهوية اليمنية في الماضي والحاضر والمستقبل أن اليمنيين أصحاب حضارة وأصحاب هوية منذ القدم وحتى اليوم، مشيرا التهديدات التي تشكلها السلالة الحوثية لهذه الهوية والحضارة.

بدوره استعرض الدكتور سعيد اسكندر في المحور الثالث عنصرية جماعة الحوثي وتجريفها للهوية اليمنية؛ مشددا على ضرورة تكاتف جميع المؤسسات الدينية والسياسية والثقافية والتعليمية واضطلاعها بدورها للوقوف صفا واحداً لمقاومة الفكر الحوثي السلالي.



واعتبر اسكندر أن "اليمن لن يستعيد عافيته إلا بهزيمة من هذه الجماعة الدخيلة على اليمن وثقافته، والتي تحاول بشتى الوسائل والأساليب تجريف الهوية والحضارة اليمنية".

من جانبهم، قدّم عدد من الأكاديميين وقادة الأحزاب والتنظيمات السياسية في تعز، المشاركين في الندوة نقاشات مستفيضة حول هذه القضية موضوع الندوة.

وخرجت الندوة بمجموعة من التوصيات ركزت أبرزها على ضرورة دعم و تفعيل المؤسسات الحكومية والمدنية والتعليمية والدينية للقيام بواجبها في التوعية والتثقيف من مخاطر السلالة الحوثية.