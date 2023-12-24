المهرة.. مواطنون يغلقون الطرق تنديدًا بتردي الخدمات والمقاولين يمنعون مرور قواطر الوقود للمطالبة بمستحقاتهم

المنامة - ياسر ابراهيم - أغلق مواطنون خط رئيسي في المهرة، الأحد، تنديدًا بتردي الخدمات المعيشية، فيما استحدث اتحاد المقاولين نقطة بمدخل مركز المحافظة ومنع مرور قواطر الوقود؛ احتجاجاً على عدم التزام السلطة المحلية بتسليم مستحقاتهم المتأخرة منذ سنوات.

وقال سكان محليون لـ"يمن شباب نت"، إن مواطنين أقدموا مساء الأحد، على إغلاق الطريق الرئيس الرابط بين مديريتي "حصوين - الغيضة" مركز المحافظة، تنديدا بتردي الخدمات.

وأوضح الأهالي، أن المواطنين وضعوا إطارات السيارات في الطريق، ومنعوا مرور المركبات، مطالبين السلطة المحلية بتوفير الخدمات الأساسية.

يأتي هذا بالتزامن مع اعلان اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة، البدء ببرنامج تصعيدي؛ احتجاجًا على عدم التزام السلطة المحلية بدفع مستحقاتهم.

وقالت مصادر محلية، إن المقاولين استحدثوا نقطة جنوب مدينة الغيضة عاصمة المهرة، ومنعوا مرور قواطر الوقود لمركز المحافظة، بما في ذلك وقود محطة الكهرباء.

وتوعد اتحاد المقاولين، بتوسيع البرنامج التصعيدي في عدد من مديريات المحافظة، لافتاً إلى أن هذه الخطوات تأتي رداً على عدم التزام السلطة المحلية بتعهداتها، وفقا للمصادر.

يشار إلى أن السلطة المحلية في المحافظة توصلت في أكتوبر الماضي لاتفاق مع عدد من المقاولين والمشايخ، بدفع مستحقات المقاولين على شكل أقساط، مقابل رفع مخيمهم من أمام مبنى فرع البنك المركزي بالمهرة.

صور خلال منع المقاولين قواطر الوقود من المرور..