الإصلاح: نسعى لسلام حقيقي خالي من جوانب القصور المؤدية به للتعطيل

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد حزب التجمع اليمني للإصلاح، الأحد، سعيه الدائم إلى سلام حقيقي وشامل وخالي من جوانب القصور التي كانت تفضي به الى التعطيل المستمر في الماضي.

جاء ذلك على لسان عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، رئيس الكتلة البرلمانية النائب عبدالرزاق الهجري، خلال لقائه الأحد، القائم بأعمال سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى بلادنا، الدكتور يفغيني كوردوف، وفقا لموقع "الاصلاح نت".

وجدد الهجري التأكيد، على رؤية القوي الوطنية ومنها الاصلاح وحرصها على تحقيق السلام الدائم والعادل القائم المرجعيات الثلاث واستعادة مؤسسات الدولة بما يحقق ارادة الشعب اليمني ويحافظ على ثوابته ومكتسباته الوطنية وهويته اليمنية العربية.

وأشاد الهجري بدور روسيا الداعم لليمن وشرعيته، ووحدته وسيادته، وجهود استعادة الدولة، مؤكداً حرص الإصلاح، على تعزيز العلاقات اليمنية الروسية.. مؤكدا على أهمية الدور الروسي ودور المجتمع الدولي في الضغط على مليشيا الحوثي لوقف انتهاكاتها وممارساتها العدوانية بحق الشعب اليمني.

كما تطرق الهجري إلى موقف الإصلاح من مختلف القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية مؤكدا رغبة الاصلاح في تعزيز التعاون بين الاصلاح والمنظومة الحزبية الروسية في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وجدد الهجري موقف الاصلاح الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي مؤكدا علي حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

كما جدد التنديد والادانة للعدوان الاسرائيلي الوحشي على قطاع غزة مطالبا كل الدول والانظمة والمجتمع الدولي بسرعة الضغط لإيقاف العدوان الوحشي وجرائم الحرب الاسرائيلية في قطاع غزة وغيره من الاراضي الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

من جانبه أكد القائم بأعمال السفير الروسي، على العلاقة التاريخية والممتدة، بين اليمن وروسيا، ودعم بلاده لليمن منذ قيام الثورة في 1962، مجدداً التأكيد على دعم روسيا لأمن واستقرار ووحدة اليمن وحكومته الشرعية وجهود تحقيق الأمن والاستقرار.

وكان اللقاء قد بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها جهود إحلال السلام في اليمن.