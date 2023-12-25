الرياض ومسقط ترحبان بإعلان المبعوث الأممي التوصل إلى "خارطة طريق" في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - رحبت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، الأحد، بالبيان الذي أصدره مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن بشأن التوصل إلى تفاهمات خارطة طريق للسلام في اليمن.

جاء ذلك في بيانين منفصلين لوزارة الخارجية في البلدين، وذلك بعد يوم واحد من إعلان المبعوث الأممي عن توصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق بشأن انهاء الحرب في البلاد.

وقالت الخارجية السعودية في البيان، إن "المملكة ترحب بالبيان الذي أصدره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام".

وأضافت: "تجدد وزارة الخارجية التأكيد على استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار؛ للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة، والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة تحقق تطلعات شعبه الشقيق".

بدورها أعربت وزارة الخارجية العمانية، عن ترحيبها بالبيان الذي أصدره هانس جروندبرج المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بشأن التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية".

وأضافت: "تأمل السلطنة بأن يتم التوقيع على الاتفاق في أقرب فرصة ممكنة"

وأكدت سلطنة عمان "استمرار مساعيها في دعم الجهود الأممية للتوصل إلى سلام شامل ودائم في اليمن، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار".