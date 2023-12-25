ارتفاع أسعار الشحن إلى الموانئ اليمنية بعد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر

ارتفعت أسعار الشحن إلى الموانئ اليمنية في شهر ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر الماضي ضمن التداعيات المباشرة للهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب (غربي اليمن).



وذكر رجال أعمال أن أسعار الشحن ارتفعت بنسب متفاوتة إلى الموانئ اليمنية تصل إلى مايقرب من الضعف، جراء الهجمات الحوثية، ماينذر بارتفاع أسعار المواد الغذائية عطفاً على هذه الزيادة.



وقال رجل الأعمال اليمني في الصين، عبدالملك الحداد، في تغريدة له على منصة "إكس"، إن أسعار الشحن إلى موانئ عدن ارتفعت من 3200 دولار إلى 6200 دولار، بينما ارتفعت أسعار الشحن إلى الحديدة من الصين إلى قرابة 8000 آلاف دولار بدلاً عن خمسة آلاف دولار قبل الهجمات الحوثية.



وتشير البيانات التي نشرها الحداد لأسعار شحن الحاويات 40 قدم، ارتفاعا هائلا في كل الموانئ بالجزيرة العربية، بنسب مختلفة تصل بعضها إلى 300% لكنها تقل في معظمها عن الشحن إلى الموانئ اليمنية.



وكانت بيانات دولية منفصلة ومشتركة قد حذّرت من تأثر الأمن الغذائي في اليمن بالهجمات الحوثية على السفن التجارية الأمر الذي يفاقم الكارثة الإنسانية في البلد التي تشهد حرباً منذ تسع سنوات.



ونشرت القوات الأمريكية فرقة جديدة لها ضمن تحالف دولي جديد في جنوب البحر الأحمر مقابل السواحل اليمنية لحماية الملاحة من الهجمات الحوثية، واستأنفت بعض شركات الملاحة العبور بعد الانتشار الدولي.

