صحة تعز تدشن حملة نزول ميداني في 17 مديرية لتقديم الرعاية الصحية الأولية

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن مكتب الصحة والسكان في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، حملة نزول ميداني إلى المناطق النائية في 17 مديرية لتقديم الرعاية الصحية الأولية.

وقال الإعلام الصحي بالمحافظة في بيان، الأحد، أنه تم تدشين النشاط الإيصالي التكاملي ـ المرحلة الخامسة لعام 2023م، في17 مديرية من مديريات المحافظة.



وأشار البيان إلى أن النشاط الإيصالي التكاملي، يهدف إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية التكاملية (تحصين ـ تثقيف صحي ـ صحة إنجابية ـ صحة الطفل)، بالإضافة إلى تقديم خدمات التحصين بلقاح "كوفيد - 19" للذين أعمارهم 18 سنة فما فوق.



وأضاف أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة العامة والسكان من أجل إيصال خدمات الرعاية الصحية الأولية إلى المناطق البعيدة التي يصعب فيها على المواطنين الوصول إلى المرافق الصحية.



ودعا المكتب جميع الإخوة المواطنين بالمديريات المستهدفة إلى التعاون مع الفرق الميدانية وتسهيل أعمالها من أجل تقديم الخدمة الطبية وتحقيق التنمية الصحية والوقاية من الأمراض والأوبئة.

