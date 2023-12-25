وثيقة.. مليشيا الحوثي تغلق محلات استيراد الدواجن المجمدة

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت وثيقة حوثية عن قيام سلطات المليشيا بإغلاق محلات الدواجن المجمدة في العاصمة صنعاء وباقي مناطق سيطرتها، ضمن حربها على القطاع الخاص الوطني



وأطلع "يمن شباب نت" على رسالة وجهها وزير الزراعة في حكومة الحوثي غير المعترف بها، مطلع الشهر الجاري، إلى القيادي النافذ في الجماعة أحمد حامد مدير مكتب مهدي المشاط، كشف فيها قيام أحد وكلائه بإغلاق محلات وثلاجات الدواجن المجمدة.



وتشير الوثيقة إلى أن وكيل الوزارة لقطاع الخدمات الزراعية ضيف الله شملان، "وجه بإغلاق محلات وثلاجات مستوردي الدواجن المجمدة بحجة رفع أسعار المنتج المحلي".



وأوضح الوزير الحوثي شاكياً، بأنه أصدر أمراً بإلغاء قرار وكيله "شملان" غير أن الموظفين والإدارات نفذوا أمر الوكيل شملان الذي وصفه بـ "غير القانوني" ولم ينفذوا قرارته.

وكانت مليشيا الحوثي قد استبقت هذا الإجراء بفرض ضرائب وصفت بالجائرة على الدجاج المحلي ضمن جباياتها المالية، حيث فرضت مبلغ 300 ريال على كل دجاجة الأمر الذي انعكس على أسعارها بأثر سلبي على المستهلكين.



ويرى مراقبون أن الإجراءات الحوثية تأتي ضمن مساعيها لاحتكار استيراد الدجاج المجمد وسط صراعات متصاعدة داخل أجنحة المليشيا على النفوذ والثروة والجبايات.

