مقتل شخصين برصاص عناصر حوثية في سوق شعبي شمالي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مدنيان اثنان، برصاص عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية، في سوق شعبي بإحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن عناصر حوثية يتقدمهم (حاشد المقدشي) نجل مدير قسم مفرق حبيش أطلقوا النار بشكل عشوائي في سوق شعبي بمفرق حبيش التابع إداريا لمديرية المخادر، أمس الأحد، ما أدى إلى مقتل شخصين من المتسوقين.



وأضافت المصادر أن العناصر الحوثية أطلقت النار بشكل عشوائي دون مراعاة لأرواح المواطنين من المارة والمتسوقين الذين كان يكتظ بهم السوق ما أدى إلى مقتل كلاً من (حاتم الحيدري، محمد عبده محمد الزيادي).



وأشارت المصادر إلى أن عناصر المليشيا كانت تطارد شخص يُدعى "نجم الدين الشرعبي" للقبض عليه لأسباب مجهولة.



ولفتت المصادر أن الضحية "الزيادي" هو نجل المواطن (عبده محمد الزيادي) الذي قتل مطلع أكتوبر من العام 2019م برصاص مسلحين حوثيين داخل قسم الشرطة في "مفرق حبيش" بمديرية المخادر.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسلطات الحوثيين، جرائم وانتهاكات أمنية شبة يومية راح ضحيتها المئات على مدى تسع سنوات من سيطرة الحوثيين على المحافظة.

