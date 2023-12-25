شبوة.. قوات أمنية تعتدي على نزلاء السجن المركزي في عتق

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتدت قوات أمنية، الليلة الماضية، على نزلاء السجن المركزي في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة (جنوبي شرق اليمن) الخاضعة لسيطرة القوات المدعومة من الإمارات.



وقالت مصادر محلية وحقوقية متطابقة، إن قوات أمنية اقتحمت الليلة الماضية على نزلاء السجن المركزي في مدينة عتق، بعد اندلاع احتجاجات وأحداث شغب داخل العنابر للمطالبة بتحسين ظروف السجن.



وأضافت المصادر أن القوات (لم تكشف عن نوعها والجهة التابعة لها)، أطلقت قنابل مسيلة للدموع على عنابر النزلاء المحتجين وطمرتها بالمياه، ما أدى إلى إصابة عددا ًمن النزلاء بالاختناق.



وأشارت المصادر إلى أن الاعتداء جاء على خلفية مطالبة النزلاء بتحسين ظروف السجن الصحية وتوفير الأطعمة المناسبة والملابس الشتوية.



وأدان ناصر الخليفي رئيس منظمة ضمير للحقوق والحريات، الحادثة وطالب السلطة المحلية وإدارة الأمن والسجن بتوفير فريق طبي لمعاينة نزلاء السجن.



وشدد "الخليفي" في منشور له على صفحته بالفيسبوك، على ضرورة "حماية ورعاية السجناء وحفظ كرامتهم وحماية حقوقهم وتوفير الرعاية والتغذية المناسبة"، داعياً إلى تشكيل لجنة تقصي عن أحداث الشغب ومحاسبة كل من تسبب فيها.



وخلال الأشهر الأخيرة شهدت سجون محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة القوات التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، انتهاكات واسعة وعمليات تعذيب أفضت إلى وفاة بعض المعتقلين وفقاً لمصادر حقوقية.

