شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الجهاز المركزي للإحصاء يلتقي مدير عام مركز الدراسات والبحوث اليمنيه الاستاذة ايمان ناجي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - المكتب الإعلامي للجهاز المركزي للإحصاء

التقت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتورة صفاء عبدالله معطي اليوم في مبنى الجهاز المركزي للإحصاء بمدير عام مركز الدراسات والبحوث اليمنية الاستاذة ايمان ناجي

وتم من خلال اللقاء مناقشة أوجهة التعاون المشترك بين الجهاز المركزي للاحصاء ومركز الدراسات والبحوث اليمنية من حيث اعداد الدراسات التي يستفيد منها المجتمع بناء على المؤشرات الإحصائية التي ينتجها الجهاز المركزي للإحصاء وذلك بتعاون مع مركز البحوث الإحصائية في الجهاز المركزي

وتطرقت خلال اللقاء مناقشه عدد من القضايا التي تعزز العمل بين الطرفين

وفي ختام اللقاء شكرا رئيس الجهاز الدكتورة صفاء معطي مديرة مركز الدراسات والبحوث على الزيارة والاهتمام بالاطلاع على القضايا الملحة التي تحتاج الى اجراء دراسات وبحوث عميقة .