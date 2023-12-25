شكرا لبحثكم عن خبر تدشين الدورة التدريبية لاعضاء نقابة كاك بنك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن، خاص:

دُشّنت اليوم الاتنين الموافق 25 ديسمبر 2023 دورة تدريبية لاعضاء نقابة بنك التسليف والتعاون الزراعي "كاك بنك" بعدن، والتي شملت جميع افراد النقابة في مبنى الإدارة العامة وجميع فروع البنك.

وتهدف الدورة الى التعريف بحقوق وواجبات أعضاء النقابة، باعبتبارها هيئة قانونية وسيطة بين المسؤول والموظف وتكرس جهودها لتحسين أوضاع العاملين، وتدافع عن مصالح المؤسسات وتحافض على تكويناتها.

وينفرد بنك التسليف التعاوني والزراعي" كاك بنك" بقيادة الاستاذ "حاشد الهمداني" القائم بإعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للبنك، في إقامة هذا النوع من الدورات، باعتباره اولنك يقوم بجمع أعضاء نقابته في دورة تدريبية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم .

واستهدفت الدورة 25 عضو من أعضاء نقابة بنك التسليف التعاون والزراعي "كاك بنك" لمدة اربع أيام تاخذ محورين رئيسيين المحور الاول: الحقوق والواجبات النقابية، والمحور الثاني: فن الحوار والتفاوض، وتعود فكرة اقامة الدورة الى رئيس النقابة الاستاذ ادهم عزام خليفة بإشراف واعداد وتقديم الدكتورة ماريا محمد ابراهيم الشرماني رئيسة قطاع التدريب والتأهيل في "كاك بنك".