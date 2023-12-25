تعز.. لجنة عسكرية تُسلم شركات الشيباني الصناعية لمالكها المؤسس الحاج "أحمد عبد الله"

المنامة - ياسر ابراهيم - سلمت لجنة عسكرية بمحافظة تعز، الاثنين، مقرات الشركات الصناعية والتجارية لمالكها رجل الأعمال الحاج أحمد عبد الله الشيباني، بعد نحو أسبوعين على اقتحامها من قبل مسلحين قادهم نجله المعزول من رئاسة مجلس إداراتها أبو بكر.



وقال مصدر مقرب من الحاج الشيباني، إن "لجنة عسكرية بقيادة مدير شرطة تعز العميد منصور الأكحلي ومستشار قائد المحور العميد عبده فرحان سالم سلمت هذه المقرات لمالكها بحضوره شخصيا وحضور نجله نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير عام المجموعة عبدالكريم أحمد الشيباني ووكيله النائب البرلماني عبد الكريم شيبان".



وأشار إلى أن "هذا التسليم جاء إثر توجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزيري الدفاع والصناعة والتجارة بضرورة إعادة المقرات لمالكها وإخلائها من المسلحين".



وأخلت اللجنة المجاميع المسلحة التابعة لنجله المعزول أبوبكر، ومكنت القوات الأمنية من القيام بمهامها في حماية مقرات ومصانع الشركات.

وأعرب المصدر عن "شكره لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ورئيس البرلمان الشيخ سلطان البركاني ورئيس الوزراء معين عبد الملك، ووزير الصناعة محمد الأشول على دعمهم لوحدة المجموعة وحرصهم على استقرار القطاع الخاص في البلاد".



كما شكر قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ نبيل شمسان، ومدير عام الشرطة ومستشار قائد المحور وكافة الجهات والأطراف التي أبدت تضامنها مع الحاج أحمد عبد الله الشيباني، ورفضت محاولات التمرد والاستيلاء على الشركات وأموالها وأصولها.

