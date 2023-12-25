غزة.. المقاومة تنفذ عمليات جديدة والاحتلال الصهيوني يقر بمقتل وإصابة 29 جنديا

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنهما نفذتا اليوم الاثنين عمليات جديدة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، في وقت أقرّ فيه جيش الاحتلال بتكبد خسائر إضافية في المعارك المستمرة في محاور عدة بالقطاع.



فقد قالت كتائب القسام اليوم -عبر تطبيق تليغرام- فجّروا عبوة رعدية مضادة للأفراد بقوة إسرائيلية خاصة بعد دخولها قبو مبنى بمنطقة خزاعة شرق خان يونس جنوبي القطاع.



كما قالت إنها استهدفت تجمّعين لجنود الاحتلال شمال وشرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع بقذائف الهاون.



وفي محور شمال خان يونس، استهدفت كتائب القسام ناقلة جند إسرائيليين بقذيفة "الياسين 105" وجرافة عسكرية بقذيفة "تاندوم".



وبالتزامن مع نشره بيانات عن الهجمات الجديدة، بث الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد لاستهداف قوة إسرائيلية خاصة مكونة من 10 جنود متحصنة، أول أمس السبت، في أحد المنازل في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بقذيفة مضادة للتحصينات.



وأشارت القسام إلى أنه جرى أيضا استهداف قوات النجدة التي وصلت إلى المكان لإجلاء القتلى، حيث وقعت القوة بين قتيل وجريح، وفق البيان.



كما بثت مشاهد لتفجير حقل ألغام قالت القسام إنه كمين محكم لـ 4 مركبات قيادة إسرائيلية في جحر الديك يوم 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري.



وفي وقت سابق اليوم، بثت كتائب القسام صورا لإطلاق رشقات صاروخية باتجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية، وأفاد مراسل الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوت في مستوطنتي رعيم ونتيف هعسراه داخل غلاف غزة.



وكان أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم القسام، قال أمس إن مقاتلي الكتائب قتلوا 48 جنديا وأصابوا عشرات آخرين خلال الأيام الأربعة السابقة.



من جانبها، ذكرت سرايا القدس أنها قصفت اليوم حشودا للقوات الإسرائيلية في أرض أبو عريبان شرق حي الزيتون بصواريخ 107 وقذائف هاون.



وقالت سرايا القدس إنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "تاندوم" في شارع بغداد بحي الشجاعية شرقي غزة، ودكت حشودا للاحتلال بمحيط مسجد الظلال في محاور التقدم شرق خان يونس بقذائف هاون.



وأضافت أنها أيضا قصفت حشودا لجنود وآليات الاحتلال في محيط موقع إيريز شمالي قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون. وكانت سرايا القدس قد بثت صورا لاستهدافها آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي قطاع غزة.



في الجانب الآخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة 27 آخرين في المعارك بقطاع غزة خلال يوم واحد.



وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 162.



وكانت تل أبيب أعلنت مقتل ضابط بسلاح المدرعات وجندي من وحدة الهندسة أمس الأحد ليصل عدد من لقوا مصرعهم 17 عسكريا وضابطا خلال يومين.



وأمس الأحد، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن جيش الاحتلال وصفه نهاية الأسبوع الأخير بأنها الأقسى منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد مقتل وإصابة عشرات الجنود في كمائن نصبتها المقاومة في القطاع.



وأقر الجيش الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو بأن قواتهم تخوض معارك صعبة في قطاع غزة وتواجه مقاومة ضارية من المقاتلين الفلسطينيين.



المصدر : الجزيرة