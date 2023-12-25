الضالع.. مقتل سجين داخل محكمة حوثية أثناء جلسة المحاكمة في "دمت"

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شاب سجين، اليوم الإثنين، داخل محكمة حوثية بمديرية دمت، شمال محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحًا يدعى (ع . س. ن) اقتحم محكمة دمت الابتدائية، صباح اليوم، وأطلق الرصاص على شاب محبوس داخل المحكمة يدعى "مهدي سعد مهدي"، وأرداه قتيلا على الفور.

ولم تشر المصادر إلى طبيعة الخلاف بين الطرفين؛ لكن الجريمة أثارت ردود فعل واسعة حول ارتكاب الجريمة بقاعة المحكمة، أمام هيئة المحكمة والقضاة والنيابة، وكيف تمكن الجاني من اقتحام المحكمة وإطلاق النار على مواطن مسجون بقفص المحكمة.

وتكررت مؤخرا جرائم القتل والانتقام بين الخصوم في محاكم الحوثي، في عدة محافظات بما فيها أمانة العاصمة وإب والضالع ومحافظات أخرى.

ولم تعلق مليشيا الحوثي وإعلامها على الجريمة حتى كتابة هذا الخبر.

يشار إلى أن هذه الجريمة تذكر بجريمة أخرى حدثت الأسبوع الماضي عندما اقتحم مسلح حوثي شقة في صنعاء وأردى شكري القدسي قتيلا أمام عائلته.