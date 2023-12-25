ترحيب عربي واسع بإعلان المبعوث الأممي التوصل إلى خارطة طريق لإنهاء الأزمة في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصلت الترحيبات العربية بإعلان المبعوث الأممي إلى اليمن بالتوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة في اليمن، والتي لم يحدد فيها تاريخ توقيع الاتفاقية التي قوبلت بترحيب حكومي وصمت حوثي حتى اللحظة.

وفي هذا الصدد، رحبت قطر والإمارات والكويت والعراق والأردن، اليوم الاثنين بإعلان المبعوث الأممي الخاص لليمن بالتوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة في اليمن.

جاء ذلك في بيانات منفصلة لوزارة الخارجية في الدول الخميس نشرت في وكالاتها الرسمية كلا على حدة.

قطر

حيث رحبت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، بالبيان الذي أصدره المبعوث الأممي بشأن جهود التواصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام.

وأعربت عن أملها في أن يتم التوقيع على خارطة الطريق قريبا بما يسهم في تحقيق الحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة وإحلال السلام المستدام الذي يحقق تطلعات الشعب اليمني في المن والتنمية والازدهار.

وعبرت الخارجية القطرية عن تقديرها "لجهود الأمم المتحدة والسعودية وعمان لإحلال السلام في الجمهورية اليمنية".

الكويت

كما رحبت الخارجية الكويت "بالبيان الصادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إلى اليمن بشأن التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية".

وقالت إنها "تترقب الوزارة إتمام عملية التوقيع على هذا الاتفاق الهام، لتؤكد على دعم دولة الكويت لكافة المساعي المبذولة في إطار التوصل إلى سلام شامل ودائم في اليمن الشقيق، يسهم في تحقيق تطلعات الشعب اليمني في إرساء الأمن والاستقرار والرخاء".

الإمارات

ورحبت الإمارات "بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بشأن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية للعمل على خارطة طريق لدعم مسار السلام".

وأعربت الخارجية الإماراتية عن أملها إنجاز خارطة الطريق والتوقيع عليها في أقرب وقت.

وأشادت في بيانها "الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، وكل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان الشقيقتين للوصول إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية، بما يعزز السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة".

وشددت الوزارة "على أن دولة الإمارات تدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإيجاد حل سياسي في اليمن بما يحقق تطلعات شعبه الشقيق في الأمن والنماء والاستقرار".

وجددت التأكيد "على وقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة"، وفقا للبيان.

العراق

من ناحيتها، عبرت وزارة الخارجية العراقية في بيانها عن أملها "بأن يُسهم الاتفاق في تحقيق تطلعات شعب اليمن في الاستقرار والسلام والازدهار"، وقدرت "الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتعزيز الأمن في جمهورية اليمن".

الأردن

كما رحبت وزارة الخارجية الأردنية بإعلان جروندبرج "التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية للعمل على خارطة طريق لدعم مسار السلام".

وأعربت عن "أملها في إنجاز هذا الاتفاق والتوقيع عليه في أقرب وقت ممكن، وبما يفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن ويضمن وحدته واستقراره وسلامة أراضيه، ويلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والسلام والازدهار".

وأكد المسؤول الأردني، دعم بلاده لكل جهود إنهاء الأزمة اليمنية، مشيدا "بالجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، وبجهود الوساطة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الشقيقتين للتوصل إلى حل سياسي يفضي إلى مرحلة جديدة من السلام والاستقرار في اليمن الشقيق".

وكان المبعوث الأممي قد أعلن الخميس الماضي، توصل الأطراف اليمنية الى اتفاق حول خارطة الطريق للحل السياسي في اليمن.

وقال المبعوث الأممي في إعلانه "إنه سيعمل مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها، وستنشئ خارطة الطريق آليات للتنفيذ، وستعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون".

وبحسب البيان، "ستشمل خارطة الطريق من بين عناصر أخرى، التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة".

وكانت وزارات الخارجية في السعودية وعمان واليمن، قد رحبت أمس الأحد بالبيان الصادر عن المبعوث الأممي.

وأكدت اليمن تعاطيها "الإيجابي مع كافة المبادرات الهادفة لتسوية الأزمة في اليمن بالوسائل السلمية وفقا للمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني".

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال فيه مليشيا الحوثي ملتزمة الصمت ولم تصدر أي تعليق على الاتفاق، رغم مرور اكثر من 48 ساعة على بيان المبعوث الأممي.