شكرا لبحثكم عن خبر في القلوعة: الفت خرجت ولم تعد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ناشدت أسرة المفقودة ألفت صلاح سالم عبدالله ابنتهم، التي خرجت من منزل العائلة في القلوعة بمديرية التواهي محافظة عدن صباح أمس الأربعاء.

وقالت اسرة المفقودة إن ألفت تبلغ من العمر 26 عاما، وتعاني من اضطرابات نفسية وقد غادرت المنزل الواقع في بلوك 29 بالقرب من شرطة القلوعة ولم يتبين لهم الوجهة التي قصدتها.

وأضاف أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية عن فقدانهم ألفت، ولا تزال عمليات البحث عنها جارية، وناشدت اسرة المفقودة جميع من يتعرف على صورة ابنتهم الإسراع بإبلاغهم عبر الرقم: (772348960- 779448946) (٠٢٢٨٦٢٧١) أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.