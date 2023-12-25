شكرا لبحثكم عن خبر تواصلاً لبرنامجه التصعيدي..اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة يستحدث نقطة جديدة في مديرية حات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

واصل اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة، اليوم الإثنين، تصعيد احتجاجاته ضد السلطة المحلية باستحداث نقطة جديدة على الخط العام في مديرية حات.

ويأتي استحداث النقطة في مديرية حات في إطار البرنامج التصعيدي لاتحاد المقاولين بمحافظة المهرة الذي يطالب السلطة المحلية بسداد مديونية المقاولين لديها والمستحقة منذ أكثر من أربعة سنوات، ورفضاً لتنصل السلطة من الوفاء باتفاقها مع المقاولين الذي تم برعاية قيادة التحالف بالمحافظة ووكيل المحافظة لشؤون الشباب وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية في أوائل أكتوبر الماضي.

وكان اتحاد المقاولين قام يوم أمس الأحد باستحداث نقطة على المدخل الجنوبي لعاصمة المحافظة، معلناً أن البرنامج التصعيدي سيتوسع ليشمل العديد من مديريات المحافظة وحتى استجابة السلطة وصرف ماعليها من مديونية للمقاولين.

تجدر الإشارة إلى أن اتحاد المقاولين في وقت سابق عبر منشور على حسابه بالفيس إلى عدم اعتراضه مرور شاحنات الوقود الخاص بكهرباء مديرية الغيضة ومستشفى الغيضة المركزي، محذراً السلطة المحلية من استغلال ملف الخدمات في خلافاتها مع الاتحاد او غيره من الأطراف.