أبين.. إصابة جُندييَن بانفجار عبوتين ناسفتين بطقم تابع للانتقالي في مودية

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب جنديان، من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، الاثنين، في مديرية مودية بمحافظة أبين جنوبي البلاد.

وقالت مصادر مطلعة، إن عبوتين ناسفتين انفجرتا بطقم تابع لقوات الطوارئ في منطقة عومران شرق مديرية مودية في محافظة أبين، ما أسفر عن إصابة اثنين جنود، وإعطاب مقدمة الطقم الذي كانوا على متنه.

وذكرت مصادر أخرى، أن الانفجار حدث أثناء قيام قوات الطوارئ بتمشيط المنطقة، أسفر عن إصابة ثلاثة جنود، على حد قوله.

وكانت إدارة أمن أبين، قد أعلنت في الساعات الأولى من فجر الاثنين، تمكنها من تفكيك عبوة ناسفة في الطريق الرئيس بوادي جنن المحاذي لوادي عومران، شرق المحافظة.

وقالت، إن قوات الطوارئ والدعم الأمني بمحافظة أبين، تمكنت من العثور على عبوة ناسفة بمحاذاة الطريق بوادي الجنن بعد التمشيط الذي قامت به.

وأوضحت أن العبوة الناسفة كانت جاهزة للانفجار، لافتة إلى أنه جرى ابطال مفعولها من قبل فريق نزع الألغام.