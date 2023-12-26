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نتيجة اسطوانات غاز.. احتراق سفينة بميناء المكلا كانت في طريقها إلى سقطرى

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المنامة - ياسر ابراهيم - احترقت صباح الإثنين، سفينة خشبية بميناء المكلا بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، ما أدى الى أضرار مادية، دون تسجل أضرار بشرية.

ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن مصدر في الميناء قوله، إن "السفينة الخشبية كانت على وشك الإبحار إلى أرخبيل سقطرى، ولكنها تعرضت للحريق وعلى متنها ثلاث سيارات ومواد أخرى".

وحسب المصدر فقد "تم التعامل مع السفينة وسحبها إلى الرصيف خلف كنترول الميناء تجنباً لانتشار الحريق الى السفن والقوارب الراسية في الميناء".

وأوضح المصدر أن "الانفجارات التي وقعت بالسفينة هي بسبب وجود أسطوانات الغاز والأوكسجين متوقعاً أن "تكون الخسائر كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الريالات".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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