نتيجة اسطوانات غاز.. احتراق سفينة بميناء المكلا كانت في طريقها إلى سقطرى

المنامة - ياسر ابراهيم - احترقت صباح الإثنين، سفينة خشبية بميناء المكلا بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، ما أدى الى أضرار مادية، دون تسجل أضرار بشرية.

ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن مصدر في الميناء قوله، إن "السفينة الخشبية كانت على وشك الإبحار إلى أرخبيل سقطرى، ولكنها تعرضت للحريق وعلى متنها ثلاث سيارات ومواد أخرى".

وحسب المصدر فقد "تم التعامل مع السفينة وسحبها إلى الرصيف خلف كنترول الميناء تجنباً لانتشار الحريق الى السفن والقوارب الراسية في الميناء".

وأوضح المصدر أن "الانفجارات التي وقعت بالسفينة هي بسبب وجود أسطوانات الغاز والأوكسجين متوقعاً أن "تكون الخسائر كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الريالات".