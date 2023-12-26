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عدن - ياسمين التهامي - وصفة هندية من الثوم والليمون لنسف دهون البطن والتخلص من الكرش للحصول على بطن مسطح

نسف دهون البطن والتخلص من الكرشآ يسعى الكثير من الأشخاص للحصول على جسم رشيق، ووزن مثالي، ويعتبر الثوم هو الحل الأمثل للحصول على هذا الهدف، ويحتوى الثوم على قيم غذائية عالية، فهو يعمل على خفض معدل الكوليسترول الضار في الجسم، ويعمل على إذابة الدهون العنيدة في منطقة البطن والأرداف، يعمل على تطهير المعدة، ويعالج تصلب الشرايين، ويقضى على الإنفلونزا، ويعمل على تعزيز الجهاز المناعي، وارتجاء الأوعية الدموية، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض القلبية.

الثوم لحرق الدهون

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إذا تم إضافة الليمون إلى الثوم فيمكننا عمل مشروب فعال في حرق الدهون، ويتم تحضير هذا المشروب عن طريق إضافة عصير ليمونه إلى كوب ماء مغلي، و4 فصوص من الثوم المفروم، ثم ترفع المكونات على النار، حتى الغليان لمدة دقيقتين، ثم يترك بعض الوقت ليبرد، ويتم تناوله في الصباح على الريق قبل تناول وجبة الفطار، وينصح بتكرار هذه الوصفة حتى تلاحظين الفرق وهى نسف دهون البطن والحصول على بطن مسطحة.

مشروب الثوم والليمون في التخسيس

يحتوى الليمون على الكثير من مضادات الأكسدة، التي تحافظ على صحة الجسم، وحماية الخلايا من التلف، فهو غنى بفيتامين C، ويحتوى مشروب الثوم مع الليمون على قيم غذائية عالية جدا، فهو يعمل على خسارة كبيرة في الوزن وحرق دهون منطقتي البطن، والأرداف، والتخلص من الكرش المزعج لدى الكثيرين، ويعمل على تخلص الكبد من السموم المخزنة به، ويعمل على تحسين عملية الهضم وحل مشاكل الجهاز الهضمي، يعمل على تعزيز الجهاز المناعي وحماية الجسم من الكثير من الأمراض مثل أمراض البرد والإنفلونزا، يعالج مشاكل تساقط الشعر ويمنعه من التقصف.