إب..اختفاء ثلاثة أطفال بالتزامن مع حملات تجنيد حوثية

المنامة - ياسر ابراهيم - اختفى ثلاثة أطفال في أوقات متزامنة بمحافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بالتزامن مع حملات تجنيد حوثية.



ورصد "يمن شباب نت"، إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي عن اختفاء ثلاثة من أبناء محافظة إب، وسط مناشدات من أهاليهم بالبحث عن أطفالهم والعثور عليهم.



والأطفال المبلغ عن اختفائهم هم (ماهر أ حمد مطيع شايع ـ 15 عاماً) من قرية سواد بني محرم ريف إب، والطفل (إياد صلاح قائد مثنى سليم ـ 15 عاما) من قرية المرزوم بذات المديرية، والطفل (بدر فؤاد سعيد الغلاب) من أبناء عزلة خولان بمديرية مذيخرة.



وخلال الأسابيع الأخيرة تم رصد إعلانات عن اختفاء أكثر من 10 أطفال، بالتزامن مع استمرار مليشيا الحوثي تحشيد المقاتلين وحملات للتجنيد الإجباري عبر عصابات ونافذين تابعين لها.



وخلال سنوات الحرب، تحولت محافظة إب إلى مسرح لظاهرة اختفاء واختطاف الأطفال، تقودها عصابات تجنيد قسري وعصابات جريمة منظمة مرتبطة بالحوثيين، وفق تقارير حقوقية.

