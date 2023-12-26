مجلس مقاومة إب يقيم زفافاً جماعياً لـ240 عريساً وعروساً من أبناء المحافظة بمأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - يقيم المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بمحافظة إب العرس الجماعي الأول لزفاف 240 عريساً وعروسا الخميس القادم بمدينة مأرب.



وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية وكيل المحافظة، عمر الكامل: "إن العرس يقام برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، ويستهدف أبناء الشهداء وكذلك الجرحى والمعاقين وأبطال الجيش الوطني المرابطين في ميادين الدفاع عن الجمهورية من أبناء محافظة إب".



وأضاف في تصريح خاص لـ "يمن شباب نت"، "أن إقامة العرس الجماعي الأول بهدف الإسهام في التخفيف من تكاليف الزواج التي تثقل كاهل الشباب، ومن أجل إدخال الفرحة والسرور إلى قلوب العرسان وأسرهم، وخاصةً المعسرين الذين لم يستطيعوا توفير تكاليف الزواج".



وأشار الكامل الى أن هذه المبادرة ستليها مبادرات قادمة حتى الوصول لكافة الأبطال من الذين يتعسر عليهم إتمام نصف دينهم".

