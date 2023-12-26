أمن أبين يلقي القبض على ثلاثة متهمين بقتل فتاة في زنجبار

المنامة - ياسر ابراهيم - ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة أبين (جنوبي اليمن)، القبض عل ثلاثة متهمين بقتل فتاة في الخامسة عشر من عمرها.



وقال الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، إن أجهزة أمن أبين، ألقت القبض على 3 متهمين في قضية قتل المواطنة (أ، ع، ع) 15 عاما.



وأضاف: "قادت تحريات الشرطة فور تلقيها بلاغا بتعرض المجني عليها للشنق بواسطة الحبل للوصول إلى مرتكبي الجريمة وإيداعهم الحجز تمهيدا لاستكمال ملف جمع الاستدلالات وإحالة ملف القضية للجهات القانونية".



وأشار إلى أن الحادثة وقعت في منطقة الحجر بمديرية زنجبار عاصمة محافظة أبين، وأن المتهمين في الحادثة تتراوح أعمارهم بين 19 ـ 23 عاماً.

