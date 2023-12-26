شكرا لقرائتكم خبر عن أدوية شهيرة موجودة في كل منزل لعلاج البرد والانفلونزا تقضي على الكلى والكبد وتؤدي للوفاة المفاجأة!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدوية شهيرة موجودة في كل منزل لعلاج البرد والانفلونزا تقضي على الكلى والكبد وتؤدي للوفاة المفاجأة!!

لا شك وأن كل بيت من البيوت إلا وبه الكثير من الأدوية التي يستخدمها الإنسان دون الذهاب إلي الطبيب واستشارته ما إذا كانت الأدوية يجوز تناولها أم لا لأنه إن لم يفعل ذلك يكون قد عرض حياته للخطر الشديد بل يصف بعض الأطباء ذلك بأنه يدمر حياته بنفسه دون أن يشعر وهو يعتقد أنه يفعل الصواب ، ومن أشهر تلك الأدوية هي أدوية البرد ومشتقاتها التي تعالج نزلات البرد بأعراضه لكن تناولها بطريقة خطأ أو من غير إذن من الطبيبآ قد يؤدي ذلك إلي تدمير الكلي والكبد وتضعف عضلة القلب وإيقاف عمل الجهاز المناعي للجسم الذي يقاوم السموم والفيروسات ويطردها، مندما يؤدي إلي هلاك صحة الإنسان ووفاته.

هذه الأدوية مضرة قد تكون سبب هلاكك

قال أحد الأطباء المعاصرين ، أن تناول المسكنات البسيطة وقت الحاجة إليها مثل “الباراستيمول” لا يشكل خطر على الصحة، لكن هناك أدوية أخري عند تناولها مثل “البروفين” بشكل مستمر للتخلص من الألم الناتج عن البرد والإنفلونزا أو اللجوء لحقن “فلوتارين” المسكنة له مخاطر تضر بالكلى مع الوقت، كما أن تناول المسكنات بكثرة يؤثر على ضغط الدم، لذا يجب على المرضى عدم اللجوء للمسكنات القوية إلا من خلال الطبيب، ويمكن الاعتماد على علاج البرد والإنفلونزا عن طريق الراحة وتناول أطعمة ومشروبات تحتوي على فيتامين سي مثل البرتقال والليمون، كما يمكن تناول السوائل الدافئة مثل اليانسون.

أشهر أدوية البرد والانفلونزا تدمر الكلي والكبد وتؤدي للوفاة.. احذر

حذرت وزارة الصحة المواطنين من تناول دواء توسكان الذي يساعد في علاج السعال والمتعدد الإستخدامات فهو يعمل كموسع للقصبات الهوائية وطارد للبلغم وكعلاج قوي وفعال لجميع أعراض نزلات البرد بشكل عام ، لكن وزارة الصحةآ قامت بإيقاف تصنيعه في شركات الأدوية لأنه يحتوي علي مخدر.

وهناك أيضا دواء “النوفالجين” ومشتقاته وغيره من الأدوية التي تستخدم كعلاج “لنزلات البرد” بدون وعي، كيف لا وهذه الأدوية تحتوي علي مواد قوية تصيب الإنسان ببعض المشاكل الصحية، لذا يحذر الأطباءآ من اعطاءها للأطفال بشكل متكرر لأنها تسبب لهم خطورة كبيرة علي أجسامهم.

خطورة تناول البروفين والنوفالجين .. سم قاتل

قال أحد الأطباء المعاصرين ، أن تناول المسكنات البسيطة وقت الحاجة إليها مثل “الباراستيمول” لا يشكل خطر على الصحة، لكن هناك أدوية أخري عند تناولها مثل “البروفين” بشكل مستمر للتخلص من الألم الناتج عن البرد والإنفلونزا أو اللجوء لحقن “فلوتارين” المسكنة له مخاطر تضر بالكلى مع الوقت، كما أن تناول المسكنات بكثرة يؤثر على ضغط الدم، لذا يجب على المرضى عدم اللجوء للمسكنات القوية إلا من خلال الطبيب، ويمكن الاعتماد على علاج البرد والإنفلونزا عن طريق الراحة وتناول أطعمة ومشروبات تحتوي على فيتامين سي مثل البرتقال والليمون، كما يمكن تناول السوائل الدافئة مثل اليانسون.

أشهر أدوية البرد والانفلونزا تدمر الكلي والكبد وتؤدي للوفاة.. احذر

حذرت وزارة الصحة المواطنين من تناول دواء توسكان الذي يساعد في علاج السعال والمتعدد الإستخدامات فهو يعمل كموسع للقصبات الهوائية وطارد للبلغم وكعلاج قوي وفعال لجميع أعراض نزلات البرد بشكل عام ، لكن وزارة الصحةآ قامت بإيقاف تصنيعه في شركات الأدوية لأنه يحتوي علي مخدر.

وهناك أيضا دواء “النوفالجين” ومشتقاته وغيره من الأدوية التي تستخدم كعلاج “لنزلات البرد” بدون وعي، كيف لا وهذه الأدوية تحتوي علي مواد قوية تصيب الإنسان ببعض المشاكل الصحية، لذا يحذر الأطباءآ من اعطاءها للأطفال بشكل متكرر لأنها تسبب لهم خطورة كبيرة علي أجسامهم.