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عدن - ياسمين التهامي - ضع نقطة من زيت الزيتون في أذنك وانظر ماذا سيحدث لك فوائد علاجية أكيدة ستخلصك من آلام الاذن

لاستخدام زيت الزيتون داخل الأذن طريقة معينة لكي نتعالج من بعض المشاكل التي قد تصيب الأذن وان استخدامها بطريقة خاطئة ممكن أن تأثر بشكل عكسي لذلك في هذا المقال سوف نشرح طريقة وضع بعض قطرات زيت زيتون داخل الأذن بطريقة صحيحة ولنعرف الفوائد المتنوعة لاستخدام زيت الزيتون.

طريقة استخدام زيت الزيتون في الأذن

فيما يلي سنشرح طريقة وضع زيت الزيتون في الأذن بشكل مبسط وذلك من أجل معرفة خطوات الاستخدام الصحيحة في ما يخص زيت الزيتون.

_ نضع مقدار ملعقتين من زيت الزيتون في علبة محكمة

ونحركها بقوة لنعمل على زيادة درجة حرارة زيت الزيتون .

_ فيما بعد نستلقي على جنب ونحاول بطلب المساعدة من أحد

أن نضع قطرات قليلة من الزيت داخل الأذن.

_ بعد ذلك يتم عمل مساج بسيط الأذن من الداخل لكي تحصل على فوائد زيت الزيتون.

_ بعد الانتهاء من المساج يجب الاستلقاء لمدة لا تقل عن 10 دقائق ليدخل الزيت إلى الأذن .

الفوائد التي نحصل عليها عند وضع زيت الزيتون داخل الأذن

وعلى صعيد سوف نتحدث في هي الفقرة عن فوائد استخدام زيت الزيتون عند وضعه داخل الأذن وذلك من أجل معرفة الفوائد التي سوف تستفيد منها في استخدام زيت الزيتون وذلك على النحو التالي: –

_ يساعد زيت الزيتون على تنظيف الأذن بشكل عميق من الشمع المتراكم داخلها عند وضعه في الأذن .

_ أيضا من الفوائد التي يمكننا الحصول عليها عند وضع زيت الزيتون في الأذن أن تساعد على التخلص من الالتهابات.

الموجودة داخلها وتخفيف الألم بشكل كبير.

_ عند تقدم الإنسان بالعمر يكثر تراكم الشمع بداخل الأذن ويصعب إزالته بطريقة طبيعية لذلك ننصحه بتدفئة زيت الزيتون ووضعه داخلها ليساعد على إذابة الشمع بطريقة سليمة داخل الأذن

هل علاج التهاب الأذن الوسطى بزيت الزيتون أمن؟

يعتبر استخدام زيت الزيتون بشكل قليل لعلاج الأذن الوسطى أمن بشكل نسبي ولكن مع التحذير من الأمور الآتية: –

يتم استخدام زيت الزيتون فقط في تلك الحالة بدون مواد أخرى

لا يتم الاستخدام إذا كنت تعاني من حساسية تخص مكونات الزيتون

من الممكن أن يتسبب هذا الاستخدام في بعض الآثارآ الجانبية للأذن، مثل:

التهاب الأذن الخارجية.

الحكة.

الدوحة.

تهيج في الجلد.

ما أضرار شرب زيت الزيتون؟

يدعي بعض الناس أن تناول الزيت يمكن أن يزيل السموم من الجسم ، ويهدئ المعدة ، ويساعدك على إنقاص الوزن ، ولكن لم يتم تأكيد هذه الادعاءات تشير الأبحاث إلى أن تناول زيت الزيتون يمكن أن يجلب العديد من الفوائد الصحية للجسم ، منها:

1- يمد الجسم بالدهون الصحية التي يحتاجها. يعاني بعض الأشخاص من نقص في الأحماض الدهنية المتعددة والأحادية غير المشبعة ، والتي توجد في بعض الزيوت والمكسرات والبذور ، يعتبر زيت الزيتون من أغنى المصادر النباتية لهذه الأنواع من الأحماض المفيدة لصحة القلب. كملين للبراز.من خلال البحث.

ازالة شمع الاذن

يعاني بعض الأشخاص من زيادة كمية الشمع في آذانهم إما بشكل طبيعي أو نتيجة لأسباب أخرى كثيرة. فيما يلي وصف لهذه الحالات.

يعاني بعض الأشخاص من تضييق أو زيادة نمو الشعر في القناة التي تربط طبلة الأذن بالأذن الخارجية.

عادة ما يتصلب الشمع مع تقدم العمر.

يمكن أن تتسبب السماعات وسدادات الأذن وأي شيء آخر تضعه في أذنيك في تراكم الشمع.

عادةً ما ينظف شمع الأذن بشكل طبيعي ، لكن إذا لم ينظف ، يمكنك استخدام بضع قطرات من زيت الزيتون مرتين يوميًا لعدة أيام.

زيت الزيتون

يتم إنتاج زيت الزيتون البكر الممتاز بأعلى جودة على البارد ، حيث يتم استخلاصه في درجات حرارة أقل من 38 درجة مئوية دون إضافة مواد كيميائية.

كمية الزيت التي يتم الحصول عليها بهذه الطريقة صغيرة وأغلى ثمناً من الزيت الذي يتم الحصول عليه عن طريق الضغط الساخن، فوائد وجودة زيت الزيتون تجعله من أفضل الزيوت المتاحة.