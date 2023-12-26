شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فوائد ومكاسب صحية ﻻ حصرلها .. ملعقة واحدة من زيت الزيتون على معدة فارغة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الفوائد الصحية لتناول زيت الزيتون على الجسم العناصر الغذائية الموجودة في زيت الزيتون: يحوي زيت الزيتون الكثير من العناصر والمواد الغذائيّة الصحية، ومنها التالي فيتامين هـ: يعتبر فيتامين ه من أهم مُضادات الأكسدة والتي تعمل على حماية الخلايا والأنسجة الخاصة بأعضاء الجسم البشري من للتلف نتيجة الجذور الحرّة، كما يعمل هذا فيتامين على حفظ سلامة التوصيل العصبيّ، وتعزيز المناعة الجسمانية، كما يساعد في توسيع الأوعية والشرايين الدّموية؛ وحمايتها من تجلط الدم داخلها، بالاضافة إلى دوره في تعزيز القدرة الجسمانية لاستخدام فيتامين ك. فيتامين ك : تعتبر فيتامين ك من أهم الفيتامينات التي لها قابلية للذّوبان في الدّهون، وله العديد من المزايا، فهو يُساعد الجسمَ على تكوين البروتينات الأساسية لتجلط الدّم وبناء العظام.

الفوائد الصحية لتناول زيت الزيتون على معدة فارغة..الفوائد الصحية لزيت الزيتون كثيرة جدآ فهو دواء و وقاية وغذاء ، فوائده لا تقف عند الجهاز الهضمي و الجهاز المناعي والدورة الدموية بل تمتد آثارها لتصل إلى صحة البشرة والشعر والأظافر، ولا تتوقف الفوائد والمكاسب هنا أيضآ بل تطال الكبد لينظفه من السموم وأيضآ يشارك زيت الزيتون في حرق الدهون و خسارة الوزن، إنها ملعقة واحدة من زيت الزيتون تغير بها جسمك و تقوى بها صحتك وتنتهي بها الكثير من مشاكل الجهاز الهضمي إن وجدت

القوة العلاجية لزيت الزيتون

البوليفينولات : هي مركبات نباتيّة الأصل، أذا ما انتظمنا في استهلاكُها سوف تعمل على تحسين عملية الهضم، كما أنها تعمل على تُقلليل نسبة خطر الإصابة بالكثير من الأمراض، مثل: مرض السّكري (النوع الثاني)، بالإضافة إلى أنواع معينة من السرطان، والأمراض الخاصة بالقلب؛ وهذا بسبب امكانيتها تقليل تجمُّعات الصفائح الدموية والذي بدوره يؤدي إلى احتمالية الاصابة بنوبة القلبيّة. الدهون الاحادية المشبعة : تحتوي الدهون الأحادية على عديد من العناصر والمركبات الغذائية الهامة والأساسية في عملية الحفاظ على صحة الخلايا الجسمانية، بالاضافة إلى أنه يعمل على التقليل من مستوى الكوليسترول الضّار في داخل الجسم، مما يؤدي إلى الإقلال من خطورة الإصابة بالأمراض القلبية، و أيضا السّكتات الدماغيّة..