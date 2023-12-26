شكرا لبحثكم عن خبر اتحاد المقاولين يواصل برنامج التصعيد باستحداث نقطة جديدة في منطقة الدرو مديرية حات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

استحدث اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة، اليوم الثلاثاء، نقطة جديدة على الخط العام في منطقة الدرو مديرية حات.

ويأتي استحداث النقطة الجديدة لاتحاد المقاولين وهي الثالثة في إطار برنامجه التصعيدي الذي أعلنه احتجاجاً على امتناع السلطة المحلية بالمحافظة عن دفع مستحقات المقاولين.

وكان اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة دشن قبل يومين برنامجه الميداني التصعيدي بإقامة نقطتين أحدهما على المدخل الجنوبي لعاصمة المحافظة والأخرى في مديرية حات، وذلك رداً على تنصل السلطة المحلية عن دفع ما عليها من مستحقات مالية لأعضاء الاتحاد مقابل تنفيذهم مشاريع تنموية وكذا توريد مركبات وآليات للمكاتب والمؤسسات الحكومية والوحدات الأمنية والعسكرية.