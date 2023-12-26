الحكومة تعتمد التعزيز المالي للعسكريين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية

المنامة - ياسر ابراهيم - وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس معين عبدالملك، على اعتماد التعزيز المالي لمعالجة قضايا الموظفين العسكريين المبعدين عن وظائفهم بالمحافظات الجنوبية.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء وافق على اعتماد التعزيز المالي لمعالجة قضايا الموظفين العسكريين المبعدين عن وظائفهم بالمحافظات الجنوبية وفقا للتقرير المرفوع من وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري وبناء على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي.

وأضافت أن المجلس وجه وزيري المالية والدفاع بالتنفيذ والرفع الى المجلس بالنتائج.

كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير الدفاع حول مستجدات الأوضاع الميدانية والتطورات في مختلف الجبهات على ضوء استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية، وخطط القوات المسلحة للتعامل معها.