شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على "فيتامين د" من الشمس؟.. المقدار والمواعيد يوضحها "القصيم الصحي" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد تجمع القصيم الصحي، أن فيتامين (د) من الفيتامين المهمة للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات؛ مشيرًا إلى أن الشمس أحد أهم مصادره؛ منبهًا إلى المقدار الواجب الحصول عليه منها وأوقاته.

وأوضح التجمع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن المقدار الكافي من أشعة الشمس يتباين وله وقت محدد، ففي فصل الصيف يفضل التعرض لأشعة الشمس من الساعة 8:30 إلى 10:30 صباحًا، ومن الساعة 2:00 إلى 4:00 عصرًا.

وأضاف "القصيم الصحي": في فصل الصيف ينبغي التعرض لأشعة الشمس من الساعة 10:00 إلى 2:00 ظهرًا.

وأوصى التجمع، بالتعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر بدون عازل مثل النوافذ؛ وذلك من 10 إلى 15 دقيقة ثلاث مرات أسبوعيًّا على الأقل، مع تعريض 20% من الجسم كالذراعين أو الساقين؛ مشيرًا إلى أن البشرة السمراء تحتاج ضِعف المدة.